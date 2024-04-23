Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Caddesi'nde meydana geldi. Mihraplı istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün idaresinden çıkıp önündeki araca vurduktan sonra savrulup karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, zincirlime kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

A W188275 01

A W188275 02

A W188275 03

A W188275 04

A W188275 05

A W188275 06

A W188275 07

Kaynak: İHA