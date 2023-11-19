Bursa’da etkisini gösteren yağmur, lodos ve fırtına özellikle kıyı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sahil şeritlerinde dev dalgalar ve fırtına nedeniyle elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren Gemlik ve Mudanya sahilinde temizleme çalışmalarına başladı. Gemlik ilçesine 80 personel, 5 kepçe, 5 kamyon, 4 tanker, 2 süpürge aracı ve 7 kamyonetle müdahalede bulunan ekipler, bir yandan fırtınanın yol açtığı enkazı kaldırırken, diğer taraftan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarımına başladı.