Orhangazi Belediyesi, aşağıda belirtilen gayrimenkuller için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile kira ihaleleri düzenleyecek. İhaleler, Encümen toplantı odasında belirtilen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecektir. İşte detaylar:

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parsel Zeytinciler Çarşısı 2 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:02 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 1 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:04 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 2 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:06 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 3 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:08 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 12 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:10 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 13 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:12 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 14 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:14 Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parsel Zeytinciler Çarşısı 15 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 5.035,00 TL

Geçici Teminat: 5.437,80 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:16 Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 10 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.625,00 TL

Geçici Teminat: 3.915,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:18 Muradiye Mahallesi 96 ada 12 parsel Sebze Meyve Hali 11 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.450,00 TL

Geçici Teminat: 3.726,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:20 Camikebir Mahallesi Otopark yanı 15/D nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.770,00 TL

Geçici Teminat: 4.071,60 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:22 Hürriyet Mahallesi 646 ada 2 parselin doğusunda kalan (İznik gölü etrafı 2 nolu) tuvalet Kira Süresi: 3 yıl

Yıllık Muhammen Bedel: 40.000,00 TL

Geçici Teminat: 3.600,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:24 Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 1 nolu büfe Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 8.275,00 TL

Geçici Teminat: 8.937,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:26 Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanında bulunan 2 nolu büfe Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 8.275,00 TL

Geçici Teminat: 8.937,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:28 Arapzade Mahallesi 928 ada 1 parselde bulunan Balgöç altı (son durumda market olarak kullanılan) dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 14.120,00 TL

Geçici Teminat: 15.249,60 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:30 Hürriyet Mahallesi Dolmacı Sokak No:1 adresinde bulunan (Kurtuluş 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan) binanın bodrum kat, zemin kat ve birinci katının yarısına ilişkin kısmı Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 4.300,00 TL

Geçici Teminat: 4.644,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:32 Arapzade Mahallesi 522 ada 1 parsel, Şehit Vedat Akdağ Caddesinde bulunan (Orkent 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan) taşınmaz Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 4.000,00 TL

Geçici Teminat: 4.320,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:34 Muradiye Mahallesi 128 ada 6 parselde bulunan taşınmaz Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 8.920,00 TL

Geçici Teminat: 9.633,60 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:36 Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parsel Tüp Depoları 5 nolu depo Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.375,00 TL

Geçici Teminat: 3.645,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:38 Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parsel Tüp Depoları 11 nolu depo Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.900,00 TL

Geçici Teminat: 4.212,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:40 Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan Hal dükkanları 2 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 1.000,00 TL

Geçici Teminat: 1.080,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:42 Sölöz Mahallesi 4181 parselde bulunan Hal dükkanları 8 nolu dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 1.000,00 TL

Geçici Teminat: 1.080,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:44 Yeniköy Mahallesi Çarşı Caddesi No:4/6 adresinde bulunan dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 1.850,00 TL

Geçici Teminat: 1.998,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:46 Karsak Mahallesi Muhtarlık Karşısı Kahvehane Altı 1 Nolu Taşınmaz Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 1.025,00 TL

Geçici Teminat: 1.107,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:48 Keramet Mahallesi Keramet Sokak No:434 adresinde bulunan dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.000,00 TL

Geçici Teminat: 3.240,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:50 Yenigürle Mahallesi Yenigürle Sokak 261-A adresinde bulunan dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 1.250,00 TL

Geçici Teminat: 1.350,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:52 Yenigürle Mahallesi Yenigürle Sokak 261-B adresinde bulunan dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 2.500,00 TL

Geçici Teminat: 2.700,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:54 Yenigürle Mahallesi Yenigürle Sokak 261-C adresinde bulunan dükkan Kira Süresi: 3 yıl

Aylık Muhammen Bedel: 3.000,00 TL

Geçici Teminat: 3.240,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 07.08.2024 - 15:56

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen %3 oranındaki geçici teminatı ihaleden önce ödemeleri gerekmektedir. İhaleye katılım için gerekli belgeler arasında tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, geçici teminat makbuzu ve şartname alındı makbuzu bulunurken, gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi, nüfus cüzdan sureti veya kayıt örneği, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartname alındı makbuzu yer almaktadır. Ayrıca, belediyeye borcu olmadığına dair belge de gerekmektedir.

Her bir ihale şartnamesi 500 TL karşılığında Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. Şartnameler mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Detaylı bilgi ve ihale dosyasına erişim için Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurulabilir.