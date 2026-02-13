Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayında bol yağış alan kent genelinde yaşanan heyelan ve yollarda meydana gelen göçüklere hızla müdahale ederek yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçti. Ekipler, kış döneminde 66 ayrı noktada çalışma yaparak bağlantı ve grup yollarını elverişli hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Büyükorhan ilçesi Burunca Mahallesi’nde yaşanan heyelana ve Zaferiye Mahallesi’nde yaşanan göçüğe müdahale ederek güvenli ulaşıma imkan sağladı.

Kaynak: İHA