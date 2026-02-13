“GEÇİNEMİYORUZ”

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Artan hayat pahalılığına, eriyen ücretlere ve adaletsiz düzene karşı susmuyoruz. Emeklinin, emekçinin, gencin, esnafın sesi olmak için bir araya geliyoruz. Bu düzeni kabul etmiyoruz, geçinemiyoruz! Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak; adalet, insanca yaşam ve eşit paylaşım talebimizi meydanlardan haykırıyoruz. 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te İnegöl AVM Kavşağında halkın iktidarını birlikte kurmak için tüm İnegöl halkını eylemimize davet ediyoruz. Yaşamak lüks değil, haktır!” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ