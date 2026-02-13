Olay, İnegöl’de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün seferi sırasında yaşandı. İddiaya göre, perona yanaşan otobüsten inmeye hazırlanan bir yolcu, şoförün elinde yanan sigara olduğunu fark edince bu anı cep telefonuyla kayda almak istedi. Yanında çocuğunun bulunduğunu ve duruma tepki gösterdiğini belirten yolcu, beklemediği bir karşılık aldı ve şoför tarafından araçtan indirildi. Firma yetkililerinin ve yazıhane görevlisinin de şoföre destek vermesiyle, araçtan inen yolcuya personeller "Rahatsız oluyorsanız arka sıradan koltuk alsaydınız" şeklinde karşılık verdi.

Bakanlık devreye girdi

Mağdur vatandaşın topladığı deliller ve yaptığı resmi başvuru kısa sürede sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı’na iletilen görüntüler incelendi, ihlalin varlığı tespit edilerek konu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi.

Aynı gün içinde harekete geçen İnegöl Tütün Denetim ekipleri, kuralları ihlal eden otobüs şoförü ile duruma müdahale etmeyen ilgili firma hakkında 4207 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenledi ve para cezası uyguladı.

Tütünle mücadele son sürat devam ediyor

Benzer ihlallerle karşılaşan vatandaşların video veya fotoğraf gibi kanıtlarla başvurması halinde, gerekli incelemelerin titizlikle yapılacağı ve yasal sürecin derhal başlatılacağı vurgulandı. Tütün denetim ekiplerinin, özellikle toplu taşıma araçları ve diğer kapalı alanlarda tütünle mücadele konusunda 7/24 sahada olduğu hatırlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir kural ihlaline taviz verilmeyeceği ve denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi.