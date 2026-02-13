İnegöl Belediyesi’nde 11 ayın sultanı Ramazan ayına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Başta Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kültür ile Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere tüm birimler Ramazan-ı Şerif’i karşılamaya hazır hale getirildi. Alper Taban ise yaptığı açıklamayla ramazan ayına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahurun yapılacağını hatırlatarak ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Taban, şöyle konuştu: “Ramazan ayına erişmenin huzurunu, mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif; oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının sonuna kadar açıldığı aydır. Bizler de bu noktada inşallah ramazan ayına erişmeyi niyaz ediyoruz. Kurum olarak da bu müstesna zaman dilimine yönelik hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle Umuteli ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bu süreçte önemli vazifeleri var. Vatandaşlarımızla birlikte ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeyi ve bayrama erişmeyi ümit ediyoruz.”

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZANDA DA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

“Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzde halihazırda devam eden yardım faaliyetleri aksatılmadan devam ediyor. Ramazan ayı kapsamında da ekiplerimiz ayrıca hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan yardımları kapsamında; 1500 aileye, yaklaşık 5.200 kişiye gıda desteği veriliyor. Bunlardan yaklaşık 1000 ailemiz ve 3.800 kişiye ramazan gıda çeki yardımı yapılıyor. 3.000 TL tutarındaki çeklerle yaklaşık 3 milyon liralık yardım yapılmış oluyor. 451 ailemize ve toplamda 1400 kişiye ise düzenli gıda kartı yüklemesi uygulamamız devam ediyor. 41 aile ve 56 kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor. Toplamda bir aylık süreçte 2215 öğün yemek yardımı yapılmış oluyor. Ramazan ayı içerisinde yine bayram hazırlıklarında da müdürlük sistemimizde kayıtlı yaşlı ve hasta 15 ailenin evine bayram temizliği yapılacak. Çölyak kolileri ramazan döneminde 25 aileye 31 koli bazlı olarak ulaştırılacak. 100 yetim çocuk ve ailesi için giyim ve bayram hediyesi yardımlarımız olacak. Yine bu yıl önceki yıllarda da yapılan kandil ve bayram hediyesi ile yaşlı ziyaretlerimiz de devam edecek.”

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 7/24 SAHADA

“Bu süreçte en önemli vazifelerden biri Zabıta Müdürlüğümüzün. Zabıta Müdürlüğümüz zaten hali hazırda yılın 12 ayı, 365 gün halk sağlığının korunması ve tertip düzen konusunda görevinin başında. Ancak Ramazan ayında daha dikkatli ve ihtimamlı şekilde bu süreci yürütüyorlar. Ramazan geleneği ürünlerin satışından lokantalara yönelik kaldırım serbestliğine, vatandaşın daha fazla alışveriş yaptığı dönemde fahiş fiyat suistimallerine kadar sıkı bir denetim süreci oluyor bu dönem. Bunların planlamaları da yapıldı. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın da hakim olması adına kararları ve uygulamaları duyurmak istiyorum.”

RAMAZAN GELENEĞİ ÜRÜNLERİN SATIŞ KURALLARI

“Ramazan geleneği haline dönüşen helva, tatlı ve limonata gibi gıda ürünleri sadece ilgili işletmelerce satılacak olup, açıkta ve farklı sektörlerce satışına izin verilmeyecektir. Esnafımız sadece kendi işyerinin önünde, araç ve yaya trafiğini engellememek kaydı ile satışa müsaade edilecektir. Esnafımızı korumak amacıyla seyyar satışlara müsaade edilmeyecektir.”

LOKANTALARA KALDIRIM SERBESTLİĞİ İLE SAHUR DÜZENLEMELERİ

“Lokanta ve restoranlar ramazan ayı boyunca saat 17.30’dan itibaren kaldırımı ve yolu tamamen kapatmayacak şekilde iftar masası açabilecektir. Ayrıca ramazan ayında kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, restoran, kafe ve kafeterya sektörlerindeki iş yerleri sahura kadar hizmet verebilecektir. Ancak bu noktada gürültü rahatsızlığı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz.”

BERBERLER 24.00’A KADAR AÇIK OLACAK

“Berber ve kuaförler ise ramazan ayı boyunca saat 24.00’a kadar hizmet verebilecek olup, bayram haftası son 5 gün kapanış saati serbest bırakılacaktır.”

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

“Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürünlerin; tazelik, son tüketim tarihi, hijyen, fahiş fiyat, kasa/etiket denetimleri hassasiyetle yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Bu noktada ihbar ve şikayetlerinizi; ürün, satış fişi ve etiket resimleri ile birlikte 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden bizlere bildirmenizi rica ederiz. 24 saat denetim esasıyla gerek resmi gerekse de sivil ekipler tarafından; market, kasap, manav, pazaryerleri, fırın, unlu mamul ve tatlı sektörleri başta olmak üzere sıkı bir denetim programı yürütülecektir. Ramazan ayını kullanarak halkımızın dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik de denetimler yapılacaktır. Seyyar satıcılara asla müsaade edilmeyecek olup, gerekli denetimler yapılacaktır.

RAMAZAN DAVULU UYGULAMASI

“Ramazan geleneklerimizden birisi olan Ramazan davulcularına da müsaade edilecek olup, davul sahura 2 saat kala çalmaya başlanacaktır. Daha erken saatte çalınmasına müsaade edilmeyecektir. Ramazan davulcularına başvurmaları halinde Zabıta Müdürlüğümüzce izin belgesi verilecek olup, izin belgesi olmayan davulculara müsaade edilmeyecektir.”

VATANDAŞLARA TRAFİK UYARISI

“Bu noktada bir uyarıyı da yapmak istiyorum. Yaya ve araç trafiğini aksatmamak adına; gün boyu ve özellikle iftar yoğunluğunun başladığı saatlerde araçlarımızı otobüs duraklarına, yaya kaldırımı ve yaya geçitlerine, park yasağı olan yerlere lütfen bırakmayalım.”

İNEGÖL’DE RAMAZAN AYININ RUHUNU YAŞATACAK ETKİNLİKLER

“Ramazan ayında bir önemli konumuz da Ramazan-ı Şerif’in ruhunu yansıtacak etkinlikler. Bu noktada Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ramazan ayında 12 farklı camide teravih programı ve 6 mahallemizde Mahalle Şenlikleri etkinlikleri ve 4 akşam heykel meydanımızda ramazan eğlenceleri gerçekleştirecek. Bu yıl da yine birbirinden kıymetli hafızlarımızı teravih programlarında farklı camilerimizde ilçe halkımızla buluşturacağız. Teravih programları kapsamında; 18 Şubat Çarşamba akşamı Hafız İsmail Uyanık hocamız Sani Konukoğlu Camisinde, 20 Şubat Cuma akşamı Hafız Selman Kızmaz Alanyurt Esentepe Camisinde, 23 Şubat Pazartesi Hafız Alpcan Çelik hocamız Somuncu Baba Camisinde, 25 Şubat Çarşamba Hafız Esat Tuna hocamız Urgancılar Camisinde, 27 Şubat Cuma Hafız Emre Aslan hocamız Tahtaköprü Merkez Camisinde, 02 Mart Pazartesi Hafız Dursun Şahin hocamız Halit Paşa Camisinde, 04 Mart Çarşamba Kurra Hafız Furkan Çınar hocamız Cerrah Merkez Camisinde, 06 Mart Cuma Kurra Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu hocamız Kurşunlu Belediye Camisinde, 09 Mart Pazartesi Kurra Hafız Metin Çakar hocamız Hacı Yusuf Şahin Camisinde, 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz hocamız TOKİ Hz. Ali Camisinde, 13 Mart Cuma akşamı Hafız Ahmet Aybar hocamız Yeniceköy Merkez Camisinde vatandaşlarımızla buluşacak. 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edeceğimiz Kadir Gecesinde ise Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman hocalarımız OSB camisinde İnegöl halkımızla buluşacak.”

MAHALLE ŞENLİKLERİ DÜZENLENECEK

“Çocuklara yönelik ramazan etkinlikleri kapsamında da Mahalle Şenlikleri ve Ramazan Orta Oyunu programlarımız olacak. 20 Şubat, 27 Şubat, 06 Mart ve 13 Mart Cuma geceleri 21.30’da heykel önünde orta oyunu gösterilerimiz olacak. Ayrıca 22 Şubat Pazar günü 15.00’da Cerrah İlkokulu Spor Salonu, 28 Şubat Cumartesi 15.00’da Kurşunlu Mahallesi çok amaçlı salonu, 01 Mart Pazar 15.00’da Yeniceköy Mahallesi Kapalı Spor Salonu, 07 Mart Cumartesi 15.00’da Tahtaköprü Düğün Salonu, 08 Mart Pazar Akhisar Spor Salonu ve 14 Mart Cumartesi Alanyurt Spor Salonunda Ramazan Çocuk Şenliklerimiz olacak.

TEMİZLİK İŞLERİ DE SAHADA

“Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de ramazan süresince bir dizi çalışma yürütecek. Özellikle bayrama yakın süreçte ilçemizde ana arterlerde bulunan konteynerlerin yıkanması, parkların ve sosyal alanların genel temizliği, cami çevrelerinin temizlenmesi, talep gelmesi halinde cami halılarının yıkanması, bayram ziyaretleri öncesinde mezarlıklarımızın çevre ve genel temizliği, çarşı merkezinin detaylı temizliği, tüketimin artmasına bağlı olarak konteyner doluluk oranlarına göre çöp boşaltım sıklığının artırılması, alt ve üst geçitlerin temizlenmesi, kırsal mahallelerimizde parklar, cami çevreleri ve meydanların genel temizlik çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gibi çalışmaları olacak. Bayram öncesi artan mal sevkiyatları nedeniyle esnafımızın çıkardığı geri dönüşüm ambalaj atıkları için atık alım seferleri artırılacak. Tüm ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat sahada görev başında olacağız.”