

Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak üzerinde yapımı tamamlanan 600 kişilik kapasiteye sahip caminin yapımı 10 ayda tamamlandı. Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılaması beklenen caminin, bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı.



Açılışta bir konuşma yapan işadamı Bedri Huy, “Sayın belediye başkanıma öncellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize bu yeri tahsis ettiler kendileri, rica etmiştik kendisinden. Bundan sonrada daha böyle hizmetler için kendisine bir takım taleplerde bulunduk. İnşallah devam edecek sağlık ocaklarıyla, Kuran kurslarıyla. Buraya hanımefendiler, beyefendiler, bizi kırmayıp buraya gelenlerin hepsinin ayağına sağlık” dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban, “Kıymetli hocalarımı, değerli hanımefendileri, çok değerli büyüklerimi, kardeşlerimi, özellikle bu hayrı yapan çok değerli Bedri Ağabeyimizi ve ailesini, değerli basın mensuplarını hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Cuma, Cumanızı tebrik ediyorum. Mübarek günlerdeyiz. Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Böylesine güzel bir eserin kazandırılmasında bugün hep birlikte bir araya gelmiş olduk, buluşmuş olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii söyleyebilecek çok fazla şey var. Vakit de yaklaşıyor. Ancak ben şunları ifade etmek istiyorum. Tabii ki ailemize biz Bedri abimize ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Nihayetinde bunların görünür olması lazım ki inşallah hayırda yarış devam etsin. Diğer hayır yapmak isteyenler de iştiyak halinde inşallah hayırlarını yapmaya devam etsinler. Okullar yapılsın, sağlık yerleri yapılsın. Sonuçta devletimiz de bunları elbette yapıyor. Ancak hep birlikte imece usulü çok daha güzel işler ortaya koymuş oluyoruz. Tabii Allah nasip etti, burada temel kazısından bahçe düzenlemesine bu çorbada bizlerin de tuzu oldu. Bunu iş yaptık diye söylemiyorum. Elhamdülillah çok güzel bir eser ortaya çıktı. Bu yönüyle söylemek istiyorum. Evet, her yapılan yeni yapılan güzeldir. Bu eser gerçekten güzel bir eser oldu. Sahiplerine de yakışan bir eser oldu. Hizmete olanlara yakışan eser oldu, işçisinden hizmet edene, burada işte tuğlasını taşıyan, harcını ören, betonunu buraya seren ya da işte bu efendim malzemelerde kimin emeği varsa yapımında, düşüncesinde işte… Efrail Ağabeyi gördüm, Allah razı olsun. Mahallemizin büyüklerinden her birinin katkısı var. Eksik olmasınlar. Şunu da ifade edeceğim. Tabii şehir sadece işte yapılarla güzelleşmiyor. İşte buradaki eser, burada bu mahallede yaşayanların başta en önemli ihtiyacıydı. Mahallenin merkezine bunu geldik koyduk. İnsanlar daha kısa mesafede yürüyerek inşallah burada ibadetlerini yerine getirecek. Cemaat olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Bunlara ihtiyacımız var. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. O yüzden ne kadar bir ve beraber olmayı başarırsak, ne kadar müminler kardeş olduğunu hatırladıkça, birbirini sevmeyi öğrendikçe inşallah Cenabı Allah'ın rahmetinden daha bol bir şekilde de faydalanmayı öğrenmiş olacağız. Tabii evet, yollarını kaldırımlarını yapmaya çalıştık ama hemen şu yan tarafta güzel bir otopark yaptık. Ondan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü İnegöl araç sayısı artıyor, insan sayısı artıyor. Malumunuz 3750 kişi nüfusumuz yükseldi. Beraberinde araç sayısı da yükselmeye devam ediyor. Konut üretilmeye çalışılıyor, işte diğer hususlar üretilmeye çalışılıyor. Ama yapmış olduğumuz otopark da hem mahallemize hem bu bölgedeki yaşayan vatandaşlarımıza katkı vermiş olacak. Cenabı Allah hayırlarını tekrar kabul etsin” dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Ramazan'a çok az bir süre kalmış. Son cumamız, bir sonraki cuma namazını inşallah Ramazan ayında idrak edeceğiz. Böylesine güzel bir günde ve güzel bir aya girerken bizleri bir araya getiren Bedri abiye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah kendisinden razı olsun. Biz Bedri Huy abiyle her halde elli senedir falan tanışıyoruz. Ben çocuktum. Sağ olsun aynı sektörde iş yaptığımız için o rahmetli babama Fahrettin Salman abi derdi. Biz de Bedri abiye Bedri abi derdik. Gerçekten yaptığı her işi güzel yapan yani ismiyle dekor Bedri olarak hep bildiğimiz gerçekten estetiği seven, yaptığı işi güzel yapan, bir yemek yapar, bir kebap yapar, en güzel şekilde onun da en lezzetlisini yapan, yedirmeyi içirmeyi, hayrı hasenatı seven birisidir. Geçmişte bunları yoğun bir şekilde yapsa da daha çok böyle gizli yapan birisiydi. Ama artık örnek olması gerektiğini hissetti ve gerçekten İnegöl’ümüze de değer katabilecek güzellikte, güzel bir yerde ve mimari olarak, estetik olarak da çok güzel bir cami inşaatı yapılmış. Ben kendisine İnegöl adına teşekkür ediyorum. Tabii İnegöl’ümüz çok güzel bir şehir. Özel bir şehir. Sanayimiz var, üretimimiz var, ihracatımız var. Yani sağ olsun belediye başkanımız çok güzel hizmetler yapıyor yerel anlamda. Kaymakamımız Allah razı olsun gayret ediyor, koşturuyor. Biz Ankara'dan, bakanlıklardan İnegöl’ümüze, Bursa'mıza hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz ama İnegöl'ün en büyük zenginliklerinden bir tanesi işte hayırseverlerimizle el ele yaptığımız yatırımlar. Kimisi okul yapıyor, kimisi sağlık ocağı yapıyor, kimisi cami yapıyor, kimisi efendim başka eserlere farklı bir takım hayırlara vesile oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Bedri abi de dedi ki işte ben artık eskiden biraz onu el altından yapıyordum yani ama örnek olursun. Zaten İnegöl'de birçok örneği de var. Allah kendisinden razı olsun. Ondan sonra da farklı hayır işlere de yapacağını ifade etti. Hani çok zengin birisi diyor ki ya nasıl bu kadar zengin oldunuz diye soruyorlar. Vallahi diyor ben diyor yardım ettim, hayır yaptım diyor. Allah bana diyor fazlasını verdi diyor. Ben diyor daha çok yaptım, Allah bana daha çok verdi diyor. E tabi diyor Allah'la yarışacak halimiz yok ki diyor. Biz ne kadar çok yaparsak yapalım o bize hep daha fazlasını verdi, öyle zengin oldum diye ifade ediyor. Bizim inancımızda böyle. Dolayısıyla ben başta Bedri Huy ve ailesine, çalışanlarına, arkadaşlarına birlikte yol yürüdüğü burada hepsi bizim çocukluğumuzdan beri hatıraları olan abilerimiz burada. Onları görmek, hocalarımız burada. Onlarla aynı mekanda bu güzel vesileyle bir arada bulunmaktan da çok keyif aldığımı ifade etmek istiyorum” dedi.



Kaymakam Eren Arslan ise, “Ben de kendi adıma Bedri abimize, kıymetli ailesine bu güzel eser için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten İnegöl'de görev yapmak benim adıma da çok büyük bir şans. Çünkü hayırseveriyle, girişimcisiyle gerçekten müstesna bir yer İnegöl. Az önce biraz geç kaldım. Geç kalmamın sebebi de bir hayırsever abimizin ismini zikretmek istemediği, gizli kalmasını da istiyor. Yine bu anlamda bir hayır yapmasıyla ilgili sözleştik, anlaştık. İnşallah şehrimize yeni bir hayırlı eseri daha kazandırmış olacağız. Bu anlamda dediğim gibi ben çok şanslıyım. Allah herkesten razı olsun. Estetiğiyle, bu mahalledeki konumuyla gerçekten bizi bir araya getirecek, buluşturacak güzel bir mabet oldu. Ustasından, harcını karandan, buna destek olan, vesile olan bütün kim varsa mühendisinden mimarına kadar Allah herkesten razı olsun diyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah devamları gelsin. Ben de şimdiden Ramazanımızı tebrik ediyorum” dedi.



Duanın ardından "Bedri Huy ve Ailesi Camii" ibadete açıldı.