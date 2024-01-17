Bursa'da yarın sabah saatlerinde termometreler, 17 Ocak Çarşamba gününe serin bir başlangıç yaparak 5 dereceyi gösterecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, gün boyunca şehir genelinde bu hava durumunun hakim olacağını belirtiyor.

Buna ek olarak, sıcaklık değerleri öğleden sonra artarak en yüksek seviyelere ulaşacak ve termometreler 15 dereceyi gösterecek.

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