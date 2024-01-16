Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnegöl’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanarak Adliyeye peyder pey sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bursa Emniyet müdürlüğü Narkotik Büro amirliği ekiplerince İnegöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekleri yapılan operasyonda ekipler tarafından evler didik didik arandı.

Ekipler tarafından yapılan baskında 60'a yakın uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar peyder pey Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bazı şahıslar, mahkemece tutuklanırken mahkemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI