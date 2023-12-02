Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsleri, Bursa ile İstanbul arasındaki karşılıklı seferlerinden 4'ünü, meydana gelen fırtına nedeniyle iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından internet sitesinde yapılan duyuruya göre, bugün saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun bugün 08.00-12.55 saatleri arasındaki 8 seferi de benzer nedenlerle yapılamamıştı.