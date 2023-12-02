Asgari ücret zammı ile milyonların maaşı Ocak ayında bir kez daha artacak. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Ocak 2024 döneminde de yeni asgari ücret belirleme kriterlerinden en önemlisi enflasyon rakamları olacak.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme dair çok kritik mesajlar verdi.

Bunlardan bir tanesi de 2024’te geçerli olacak yeni asgari ücret rakamları oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başlayacak olmasına atıf yapılan soruda, “6 aylık enflasyon ortalamasından yola çıkarak, bunu alarak asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya geleceği yorumları yapılıyor. Ekonomi çevreleri tarafından. Öncelikle asgari ücret ne kadar olur? Buna ek olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücretin sadece bir kez zamlanacağı yönünde bir açıklaması olmuştu” denildi.

“SORUMLU BİRİNCİ DERECEDE BAKANIMIZ VEDAT IŞIKHAN’DIR”

Erdoğan’ın konuya ilişkin yanıtı ise şöyle oldu:

“Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.”

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının 11 Aralık Pazartesi saat 14.00’te yapılacağını duyurdu.

İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon dört kere bir araya geldikten sonra önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti açıklayacak. Bu yılki asgari ücret pazarlığının önceki yıllara göre daha çetin geçmesi bekleniyor. Bunun nedeniySE tarafların beklentileri arasında farkın iyice açılması.

KİM, NE KADAR ASGARİ ÜCRET TALEP EDİYOR?

Çalışanı da işvereni de maaş zammında formülün ne olacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” demişti. Merkez Bankası enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 73’e yükseleceğini beklerken, 2024 enflasyonun yüzde 36 seviyesinde olması öngörülüyor. Şu an 11.402 TL net asgari ücret yüzde 36’lık zam ile 15.506 TL olarak hesaplanıyor. Bu kapsamda Çalışma Bakanlığı en uygun asgari ücreti belirlemek için saha çalışmalarını sürdürürken, Maliye Bakanlığı da bütçe konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için kolları sıvadı.

SENDİKANIN TALEBİ 23 BİN TL!

Sendikalar ise iki ebeveynin çalıştığı dört kişilik bir aileyi yoksulluk sınırı veya üzerinde tutacak bir asgari ücret talep ediyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in Kasım ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL. Önümüzdeki yıl enflasyonla birlikte bu daha da artacak. Ancak Kasım ayı baz alınsa bile sendikaların asgari ücret talebi neredeyse 23 bin TL’ye denk geliyor. Bu da Mehmet Şimşek’in işaret ettiği asgari ücretin 7500 TL fazlası anlamına geliyor.

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Merkez Bankası tahminlerine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak hesaplanıyor. Asgari ücrete refah payı eklenerek bu oranın daha da artması söz konusu. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, aradaki farkın asgari ücrete de yansıtılabileceği belirtiliyor.

Yeni asgari ücrette ihtimaller ise şöyle sıralanıyor:

• Yüzde 35 zam ile – 15.392 TL

• Yüzde 40 zam ile – 15.962 TL

• Yüzde 45 zam ile – 16.532 TL

• Yüzde 50 zam ile – 17.103 TL

• Yüzde 55 zam ile – 17.603 TL

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİ

Asgari ücretin 11.402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı. Özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için Temmuz-Aralık 2023 döneminde uygulanıyor.