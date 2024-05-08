Bursa'da, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez, coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası da verdiği konserle kutlamaları taçlandırdı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Gecenin ilk bölümünde solist Semih Ersoy sahne aldı. ‘Görünce âşık oldum, bahçe duvarından aştım, altınlarım dizi dizi’, ‘lafımı olur’ gibi birbirinden hareketli ve sevilen şarkıları konsere gelenler için seslendiren Semih Ersoy, dinleyenlerden büyük alkış aldı.



Solist Esra Erduvan ise konserin ikinci bölümünde sahne alarak en sevilen eserleri Bursalılar için söyledi. Dinleyenler, konser boyunca orkestra sanatçılarının ve solistlerin sergilediği performansla unutulmaz bir akşam yaşadı.



Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Başkanı Evren Sadıç, konsere yoğun ilgi gösteren Bursalılara teşekkür ederek, baharın müjdecisi Hıdırellez’in herkese şans getirmesini diledi.