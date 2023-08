Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir evin bahçesine giren iki hırsız, an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saat 04.30 civarında yaşanan bu olayda, apartman bahçesinde park halinde duran motosikletler arasından birini seçen hırsızlar, çalma operasyonunu sadece birkaç saniyede gerçekleştirdi.

Görüntülerde görüldüğü üzere, hırsızlardan biri etrafı gözetlerken, diğeri hızla bahçeye girdi ve hedef motosikleti hızla sürükleyerek dışarı çıkardı. Motosikleti çalan hırsız, ardından motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.