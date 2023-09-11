İnegöl Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirdiği İnegöl’ün ilk “Çocuk Dostu Sokağı” Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokakta hizmete girdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, ilk “Çocuk Dostu Sokak” uygulamasını tamamladı. Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokak’ta, İstaş Kentaş Okulu yan tarafında Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirilen Çocuk Dostu Sokak, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmete girdi.

Tam adıyla “Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı” olarak bilinen projede, motorlu araç hakimiyetindeki sokak yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekâna dönüştü.

ÇOCUK DOSTU SOKAKTA NELER VAR?

Ekipler tarafından burada; kolay temin edilebilir, geçici ve esnek malzemeler ile Çocuk Sokağı uygulaması gerçekleştirilirken, aynı zamanda mahallelinin de söz konusu tasarıma katılımını sağlayan anketler bölgede yer aldı. Uygulama kapsamında; 3400 m2’lik bir alanda çalışma yapıldı. 1850 m2 alan boyandı, boyalı bölgelerde vatandaşlar ve çocuklar için güvenli bir şekilde sosyalleşebilecekleri dinlenme, dolaşım, oyun alanları ve otopark alanları oluşturuldu. Toplamda 1000 m2’lik bir alanda dinlenme, dolaşım ve oyun alanı sağlanmış oldu. 750 m2’lik alanda 60 adet düzenli araç park yerleri oluşturulurken, sokağın hemen yanında bulunan okul için de 100 m2’lik alanda okulun ihtiyacı olan 4 adet okul servisi için park yeri oluşturuldu.

Sokağın açılışı bugün düzenlenen mini törenle gerçekleştirildi. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, sokağa gelerek çocuklarla buluştu.

Konuşmalar sonrası Kaymakam Arslan ile Başkan Taban, alandaki boyamalara da destek vererek sokağın son rötuşlarını gerçekleştirdiler.

Daha sonra Çocuk Dostu Sokak miniklerin kullanımına bırakıldı.