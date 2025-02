Olay, 28 Ağustos 2023'te merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen ekipleri asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'a ait olan cesetle karşılaştı. İçlikan'ın Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmediği tespit edildi. İçlikan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.



Evlatlık olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılmıştı

Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çifti çocukları olmayınca 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindi. M.N.İ. eşiyle boşanması üzerine Yasemin Cemre İçlikan ile Bursa'ya yerleşti. Yasemin Cemre İçlikan 8 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle birlikte 12 yaşında evden kaçmaya başladı. Baba M.N.İ. İçlikan'ı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirdi. Ancak yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddia edilince yüksek güvenlikli yurda yerleştirildi.



Olay günü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kuruluşta koruma ve bakım altında olan kız çocuğunun, kuruluştan izin alarak ayrıldığı ancak geri dönmediği belirlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, İçlikan'ın erkek arkadaşı Bedirhan G. (17), kuzeni Kadir D. (16) ve Emre C. (16) ile olayın meydana geldiği inşaat alanına girdikleri, 2 saat sonra ise İçlikan yanlarında olmadan ayrıldıklarının görüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan Bedirhan G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kadir ve ve Emre C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan, 'kasten öldürmek', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar da hapsi istenen Bedirhan G. ve 'kasten öldürmeye yardım etme', 'hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istenen Kadir D. ve Emre C. hakkındaki iddianame Bursa Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya tutuklu suça sürüklenen çocuk Bedirhan G., tutuksuz Emre C. ve Kadir D., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bedirhan G.'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, suçu işlediğinde yaşı küçük olması nedeniyle 19 yıla düşürdü. Emre C. ve Kadir D.'yi de "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, yaş küçüklüğü sebebiyle cezalarını 7 yıla indirdi.