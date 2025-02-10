Bu değişim sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hızlanması bekleniyor. AK Parti'nin 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongresi, bu değişimlerin başladığı nokta olabilir. Kongreye dair kulislerde, partinin yönetiminde önemli değişiklikler yapılacağı yönünde bilgiler dolaşıyor. Ayrıca, eski bakanlardan Berat Albayrak’ın isminin kabine değişikliğinde geçmesi, kulislerdeki hareketliliği artırdı.

Ramazan ayına kadar büyük değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor. AK Parti’nin il ve ilçe kongrelerinin İstanbul kongresiyle tamamlanmasının ardından, 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongrede parti vitrininde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Kabine değişikliği ise Ramazan ayına kadar gerçekleştirilmesi muhtemel.

Kabine değişikliklerinden biri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ayrılması ve Bakan İbrahim Yumaklı’nın görevden alınması gündemde. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da değişmesi bekleniyor. Böylelikle, Yumaklı ile birlikte dört bakanın görev değişikliği söz konusu.

KABİNE'DEKİ YENİ SİMALAR KİMLER OLACAK?

Ankara kulislerinde yeni Kabine'de yer alması beklenen isimler de konuşuluyor. Bu isimler arasında 2015-2023 aralığında AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop yer alıyor.

BERAT ALBAYRAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni Kabine için Berat Albayrak'ın adı da geçiyor. 2015-2018 aralığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018-2020 aralığında ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak 2020'de sosyal medya paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak'ın yeni Kabine'de önemli bir icracı bakan olarak görev alabileceği konuşuluyor.