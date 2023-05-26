İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Bursa Uluyol Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.BURSA (İGFA) - 14 Mayıs'ta yapılan seçimde İYİ Parti’den 28. Dönem Bursa Milletvekili seçilen Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Bursa'da Uluyol Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle milletvekilliği mazbatalarını aldı.

Genel Seçimleri’nin sonuçlanması ile beraber 28. Dönemde mecliste Bursa’yı temsil edecek Türkoğlu ve Toktaş, millete hizmet ideallerini Yüce Meclis çatısı altında sürdürecek olmaktan onur duyacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Seçim Kurulu Başkan ve Yetkilileri ile çok sayıda parti mensubunun katıldığı tören sonrasında bir açıklama yapan Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, “Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek, bi hakkın yapmak ve bizlere güvenen halkımıza mahçup olmamak için her türlü fedakarlığı göstereceğiz” yorumunda bulundu.