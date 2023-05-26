Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 2023’e 2A tertip erlerin ve 391. dönem yedek astsubayların yemin törenlerine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2023’e 2A tertip 871 asker ve 391. Dönem 166 yedek astsubay, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gündüz ve Başkan Vekili Damcı tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Damcı, Kütahya Baro Başkanı Av. Edip İlkay Sunay askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.