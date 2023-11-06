Mudanya ilçesinde, yasak avlakta kum şırlanı avcılığı yapan suçlular, yetkililerin titiz denetimi sonucunda yakalanarak cezalandırıldı. Bu operasyona Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ve Mudanya Deniz Şube Müdürlüğü (Deniz Polisi) güçleri birlikte katıldı.

Denetimler sırasında, yasak bölgede kum şırlanı avladıkları tespit edilen iki kişi, 11 bin 256 TL toplam idari para cezasına çarptırıldı. Bu yasa dışı faaliyet sırasında ele geçirilen bin kilogram kum şırlanı, yaklaşık 100 bin TL değerindeydi. Aynı zamanda, 7 el direci ve 10 dalış takımı da operasyon sırasında ele geçirildi; bunların toplam piyasa değeri ise 50 bin TL'yi buluyordu.

El direçleri ve dalış takımları, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere teslim alındı. Ancak bin kilogram kum şırlanı, canlı olarak tekrar denize salındı. Bu başarılı operasyon, doğal yaşamın korunması ve yasalara saygı konusundaki kararlılıkla yürütüldü.