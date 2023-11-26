Diyarbakır'da coğrafi işaret tescil belgesi alan kuzu ciğerinin kilosu, günlük 4 ton tüketilen bir lezzet olarak öne çıkıyor. Ancak belge alındıktan sonra ciğerin talebi artarken, kilosu 420 TL'ye yükseldi. Bu fiyat, kilosu 390 TL olan eti geride bıraktı. Restoranlarda ise ciğerin bir porsiyonu, 200 TL'den satılmaya başlandı.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaan, konuyla ilgili olarak, "Anlamadığımız bir konu, bugün ciğer fiyatları eti geçti. Bu kim, nasıl ve hangi eller tarafından bu şekle getirildi, çözümünü bulamadık" dedi.

Diyarbakır'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı, coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla tüketimi arttı. Ancak bu artış, fiyatların yükselmesine neden oldu. DİLTO Başkanı Elkaan, ciğerin temini konusunda herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Temin konusunda yazın herhangi bir sorunumuz olmuyor. Kışın da, sadece bu yıl ile alakalı olan bir şey değil, geçmiş yıllarda bazı sorunlar yaşanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Fiyat artışından rahatsızlık duyan Elkaan, "Ciğerin kilosu 420 lira. Bu kim, nasıl ve hangi eller tarafından bu şekle getirildi, çözümünü bulamadık. Üretici ve yetiştiriciyle konuştuk, farklı bir şeyler söylüyorlar. Satan kasap veya bunun tedarikçisine, toptancısına soruyoruz, herkes bir şekilde mağdur oluyor" şeklinde konuştu.

Esnaf Remzi Dostdoğru da müşterilerin fiyat artışlarından rahatsız olduğunu belirterek, "Diyarbakırımız bir ciğer kentidir. Bu fiyat artışlarından dolayı fiyat konusunda biraz rahatsız oluyorlar. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, bunlara bir el atmalarını istiyoruz" dedi.