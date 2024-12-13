Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kadın sürücünün şikayeti üzerine şahıs hakkında dava açıldı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki araç sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan erkek sürücü, tartışmanın ardından kadının aracını durdurdu. Aynayı kırarak zarar veren ve tehditler savuran sürücü, güvenlik kameralarına yakalandı. Şikayet üzerine başlatılan hukuki süreçte ilk duruşma için 9 ay sonrasına gün verildi.

Öte yandan kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Bursa 36.Asliye Mahkemesi'nde mala zarar verme, kadına karşı basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan davanın ilk duruşmasının 9 ay sonraya verildiği yargılamanın 19 Haziran 2025'te yapılacağı öğrenildi.