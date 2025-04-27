O anlar kameraya yansırken, çevredeki sürücüler, taraflara klaksonla tepki gösterdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akşam trafiğinin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ile anayolda ilerleyen kamyon sürücüsü iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle kavgaya tutuştu. Öfkeli otomobil sürücüsü, araçtan indiği arkadaşıyla kamyonun kupa kısmına tırmanıp, kamyon şoförünü darp etti. O anları gören bazı vatandaşlar kavgaya tutuşan tarafları ayırmaya çalışırken, kimisi de klaksonlarla tepki gösterdi. Tarafların güçlükle ayırıldığı kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA