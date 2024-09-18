Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra gece geç saatlere kadar geri dönmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa’nın yakınları, kendi çabalarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Ancak kendisine ulaşamayan yakınları, durumu 3 saat sonra jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Genç Ali köyü bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Saatler süren arama faaliyetleri sonucunda kadına ulaşamayan ekipler, çalışmalara ara vermek zorunda kaldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD, ANDA ve Bursa MAG DER ekipleri de gönderildi.

Kaynak: İHA