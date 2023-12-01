Bursa Orhaneli ilçesinde yaşanan olayda, Gümüşpınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolan bir şahıs, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, krom fabrikasının güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaybolan şahsın izini sürdü.

Yapılan incelemeler sonucunda, kaybolan şahsın akrabası olan Ş.K. ile birlikte gezmeye gelen İ.Ş'nin fabrikaya ait araçla geldiği ve saat 16.50'de fabrikanın doğusundaki ormanlık alana yürüyerek kaybolduğu belirlendi. İhbarın ardından 4 jandarma asayiş timi, bir trafik timi ve toplamda 20 jandarma ekibi, AFAD, ANDA, AKUT ve JAK timleri, iz takip ve kadavra arama köpeğiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarının sonucunda JAK timleri, bugün saat 11.00 civarında kayıp şahıs İ.Ş'yi ormanlık arazide sağ olarak buldu. Bulunan şahıs, kontrol amaçlı olarak 112 ambulansıyla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.