Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Çınarönü Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İdareci Suat Y. tarafından kullanılan 16 HG 830 plakalı otomobil, trafik lambasının kırmızı ışıkta yanması nedeniyle durdu. Ancak Mehmet K. yönetimindeki 16 ER 147 plakalı başka bir otomobil, kırmızı ışıkta duramayarak Suat Y.'nin aracına arkadan çarptı.

Kaza sonucu Suat Y. ve yolcu olarak bulunan Aybars Y., hafif yaralanmalar aldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi.

Polis, bu trafik kazasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.