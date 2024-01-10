Yangın, geçtiğimiz gece merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyüklüğü geceyi neredeyse gündüze çevirirken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonrasında kontrol altına aldı.

Evin alev alev yanması çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.