Bursa'da yaşanan olayda, 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'a biber gazı sıkarak 6 ayrı suçtan tutuklanan 31 yaşındaki Veysel İlhan hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Yusuf Emir'e sıkılan biber gazı, silah olarak değerlendirildi, ve Veysel İlhan'a 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası talep ediliyor.

Olay, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan Veysel İlhan, Trabzonsporlu olup olmadığını sorduktan sonra, "Trabzonspor ezik" diyerek çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından, mahalle sakinlerinin ihbarıyla sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Veysel İlhan, daha önce de biber gazı saldırılarına karıştığına dair 5 şikayetle polis kaydına geçmişti. 31 Ekim'de evine yapılan baskınla yakalanan İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yapılan açıklamada, İlhan'ın, 6 farklı olaydan tutuklandığı belirtildi. İddianamede, güvenlik kamera kayıtları ve tanık beyanlarına dayanılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği ve üzerine atılan suçlamaları reddettiği ifade edildi. Veysel İlhan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.