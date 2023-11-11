Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda, kurultayın genel bir değerlendirmesinin yanı sıra, Genel Başkan Özgür Özel'in yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklaması da bekleniyor.

Toplantının gündeminde, yargıdaki güncel gelişmeler, yeni dönem siyasetinde izlenecek stratejiler, yerel seçimlere yönelik hazırlıklar ve yeni parti yönetiminin oluşturulması gibi önemli konular bulunuyor. PM üyeleri, bu toplantıda, partinin geleceğine dair stratejileri değerlendirerek önemli kararlar alacak.