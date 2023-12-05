Olay, merkez Yıldırım'da Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi'nde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran şüpheli bir şahıs gündüz vakti yüzünde kar maskesi ve elinde silahla dükkana daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen şahıs, 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.