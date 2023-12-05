Ziyarette konuşan Kocaağa, şunları söyledi:

“Kendimiz sizlere tanıtmaya gerek duymuyorum. Çünkü hepimiz bir birimizi yakinen tanıyoruz. Belediye başkan yardımcılığı yaptığım süre zarfında hepinizle zaman zaman görüşmüşlüğümüz, istişareler ettiğimiz süreçlerde yaşamışızdır. Biz AK Parti’nin bir neferiyiz. Ben belediye başkan aday adaylığı sürecine başladım ve canla başla çalışıyoruz. Hepinizde görüyorsunuz. Sahada neler yapabileceğimizi hepiniz iyi biliyorsunuz. Yapımı az çok biliyorsunuz. İstişareye çok önem veririm. Bundan sonraki süreçte de İnegöl’ün üstüne koyarak gideceğiz. Bugüne kadar bu şehre benim yaşım yettiği kadarıyla Refik Tabakoğlu’ndan başlayarak, Rafiz Karataş, Muhittin Tanoğlu, Cemal Arık, Hikmet Şahin hocamız, Alinur Aktaş başkanımız ve Alper başkanımız olmak üzere herkes bu şehre bir şeyler katmaya çalıştı. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama Allah nasip ederde bu bayrak partimiz tarafından bize teslim edilirse, bizlerde bunu daha yukarılara çıkartmak için canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerle çok güzel istişareleri bir süreç geçirerek, şehrin dinamiklerini harekete geçirip, her görüşe değer vererek çok daha aktif bir şehir haline gelebileceğimizden benim şahsen şüphem yok. Sizlerinde olmasın. Beni bugün burada ağırladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Esnaf Odaları adına konuşan İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise “İnegöl’de bulunan 11 esnaf odası olarak çıktığınız bu yolda size başarılar dileriz. Belediye başkan yardımcılığı sürecinde tüm oda başkanlarımızla çalıştınız. Sizin yapınızı da biliyoruz. İstişarelerinizi biliyoruz. Çözüm odaklı siyaset ve hizmet yaptığınızı bütün arkadaşlarımız yakinen biliyor. İnegöl’de bunu biliyor. Çıktığımız bu yolda Allah size başarılar versin. Seçimlerde İnegöl’ümüz için Bursa’mız için ülkemiz için ne hayırlısıyla Allah onu nasip etsin. Şimdiden Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Buraya gelip sizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. “ifadelerini kullandı.

Murat Avcı