Bursa'da gün boyunca şiddetli lodos rüzgarı etkisini sürdürdü ve sabaha karşı bir ağacı ve bir elektrik direğini araçların üzerine devirdi. Bu durum, araçlarda maddi hasara neden oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi Öğreten Sokak'ta gerçekleşti. Lodos rüzgarının etkisiyle sabah saatlerinde, Öğreten Sokak'taki bir ağaç ve elektrik direği devrildi. Bu ani olayı görenler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadılar. Hemen ihbarlar yapıldı ve olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, çevre güvenliği sağladı. Bu olayın meydana geldiği yol, özellikle öğrenciler tarafından sıkça kullanılan bir güzergahtı. Neyse ki bu olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Bursa Valiliği daha önce vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyararak, 5 Kasım 2023 (Pazar) günü akşam saatlerinden itibaren pazartesi sabahına kadar sürebilecek olan kuvvetli rüzgarın, 50-70 kilometre hızla eseceğini belirtmişti. Bu nedenle vatandaşların ulaşımda olası aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştı.