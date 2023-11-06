Bursa'da meydana gelen silahlı kavga, henüz sebebi belirsiz bir şekilde ortaya çıktı ve bu olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gür Sokak'ta gerçekleşti. Bölge sakinleri, evden gelen bağırışlar ve silah sesleri üzerine durumu hemen polise bildirdi.

Polis ve ambulans ekipleri, ihbarın ardından olay yerine sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan kavgada, 28 yaşındaki Öznur Ç., silahlı saldırıya uğradı ve ciddi bir şekilde yaralandı. Yaralı olan Öznur Ç., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının omzundan aldığı yaraların hayati tehlike taşıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, yaralı kadının eşi olan 33 yaşındaki Musa Ç. ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis incelemeleri sonucunda, olayın yaşandığı evin yatak odasında bir mermi çekirdeği bulundu.

Ayrıca, evde yapılan incelemelerde 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek bulundu. Olay sırasında kullanılan silahlar ise evin merdiven boşluğunda bulundu. Yaralı Öznur Ç.'nın yakınları ise hastane önünde gerilimli anlar yaşadılar, ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Yaralı kadının tedavisi yoğun bakımda sürdürülürken, polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.