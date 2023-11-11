Bursa Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde lodosun şiddetiyle devrilen bir ağaç, park halindeki 16 MA 9751 plakalı aracın üzerine düştü. Saatteki hızı 66 kilometreye kadar ulaşan lodos, bölgede ciddi hasarlara neden oldu.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine, itfaiye ve polis ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucunda devrilen ağaç kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Lodosun etkisinin devam ettiği Bursa'da, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar süreceğini belirtti. Ayrıca, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği uyarısında bulundular.