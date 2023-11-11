Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği öncülüğünde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan suç örgütlerine karşı bilinçlendirme çalışması başlattı. Ekipler, şehrin en yoğun bölgelerinde binlerce broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Bu önleyici adımın ardında, 112 hattının aranarak muhtemel dolandırıcılık olaylarının bildirilmesi çağrısı yapıldı ve ihbarcıların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarırken, özellikle "Hiçbir savcı, polis sizden altın, bilezik, döviz ve para istemez" şeklinde önemli bir uyarıda bulundu. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yapılan bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, polis ekipleri, şüpheli durumları gözlemleyen vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ni aramalarını ve yardım istemelerini teşvik etti.

Polisin, dolandırıcılıkla ilgili ana başlıklar halinde yaptığı uyarılar şu şekilde sıralandı:

Kimlikleri gizleyerek telefonla arayan ve kendisini polis, asker veya savcı gibi tanıtan kişilere itimat etmeyin.

Banka hesabınızın terör örgütü veya suç şebekesi tarafından boşaltılacağı iddialarına inanmayın.

Gizli operasyon bahanesiyle evinizdeki değerli eşyalarınızın hırsızlık malı olarak kullanılacağı iddialarına karşı dikkatli olun.

Dolandırıcıların sıkça kullandığı, banka hesabınızın terör örgütleri tarafından kullanıldığı iddiası gerçeği yansıtmaz.

Benzer şüpheli durumları 112 polis imdat hattına anında bildirin.

Emniyet Müdürlüğü, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının suç oranlarını düşürmeye yönelik olduğunu ve bu çabaların sürekli bir şekilde devam edeceğini duyurdu.