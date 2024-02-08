Bursa ve ilçelerinde on’larca yıldır hizmet veren Pavyon(gazino) müzikhol ve barlar , son yıllarda şehrin bir çok noktasına açılan gece kulüpleri nedeniyle anılmıyordu.

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini yaptığı , Yılmaz Erdoğan ve Hazal Ergüçlü’nün başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizi , gece hayatının hızlı olduğu, erkek müşterilere hizmet veren pavyon ve müzikholleri yeniden gündeme taşıdı.

Normal restoranlara göre fiyatları daha yüksek olan bu mekanlar, canlı müzikler ve sahne şovlarıyla hizmet veriyor. Yerli ve yabancı Konsomatrislerin boy gösterdiği mekanlarda , bireysel olarak tüketilen alkollerden farklı, masaya oturtulan kadınlardan ise farklı ücret talep ediliyor.

Yer yer değişiklik gösterse de müşterilerden en ucuz bir adet alkol için 200-250 TL, masaya davet edilen Konsomatrisler içinde yine bir adedi 600-1000 TL arasında ücret alınıyor. Pavyon ve müzikhollerde alkol fiyatları bireysel müşteriler için ortalama bayi fiyatlarının 3-4 katı, Konsomatrisler içinde bayi fiyatının 10-12 katı arasında uygulanıyor.

Bu fiyatlar dışında masaya konulan meze ve yemekler içinde yine piyasa değerinin 3-4 katı fiyat talep ediliyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi yine bu mekanlarda yenilip içilen tüm her şey hesaplandıktan sonra %10 komisyon ücreti ekleniyor.

Aile hayatına büyük zarar verdiği konuşulan bu mekanlar özellikle akşam 22.00- 04.00 saatleri arasında aktif olarak hizmet veriyor. Bursa ve ilçelerinde 200’e yakın müzikhol ve payvon türü mekan olduğu tahmin ediliyor.

KONSOMATRİS NE DEMEK?

Konsomatris deyimi Türk Dil Kurumuna göre “gazino, bar gibi eğlence yerlerinde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın” olarak tanınıyor.

İnci Taneleri dizisinin ardından Dilber karakteri ile yeniden gündeme gelen bu işletmelerin, dizisinin sevilmesiyle fiyatlarında artışlara gittiği de gelen bilgiler arasında.