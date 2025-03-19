Ölen Ceyhun Avcı'nın 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu belirlendi.

Olay gece saat 23.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile aralarında husumet olduğu belirlenen Ceyhun Avcı, kendisine ait otomobil ile köy kahvehanesinin önüne geldi. İddiaya göre elinde tornavida ile kahveye girip işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı.



Tüfekle ağır yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı, olay yerine çağrılan ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ceyhun Avcı’yı tüfekle yaralayan Onur E. ise olay yerinden kaçtı.

Talihsiz adam kurtarılamadı

Göğsünden yaralanan Ceyhun Avcı ise kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Meclis üyesi adayı olmuştu

Olayda hayatını kaybeden Ceyhun Avcı 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye meclis üyesi adayı olmuştu.