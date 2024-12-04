Bursa Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli mahallelerinde güvenliği sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak Balıkpazarı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler ekskavatör ve kepçe kullanarak metruk yapıları yerle bir etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çalışmaları yerinde izleyerek, güvenlik açısından büyük önem taşıyan metruk bina yıkımlarının süreceğini vurguladı. Başkan Deviren, bölgede olumsuz davranışların ve tehlikelerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca, komşu mahalle olan Kayhan’ın muhtarı Çiğdem Kurt da Başkan Deviren’e bu ziyaretinde eşlik etti. Deviren, Balıkpazarı, Orhaniye ve Kayhan mahallelerinin Gemlik'in en eski ve en kalabalık yerleşim alanları olduğunu belirterek, bu bölgelerde yaşayan halkın güvenliği için metruk binaların yıkılmasına devam edileceğini ve diğer tehlike yaratabilecek yapılara da müdahale edileceğini söyledi. Başkan Deviren, yıkım işlemlerinin yalnızca binaların fiziki yapılarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bu tür metruk alanların, özellikle kötü niyetli kişilerin saklanma ve kötü alışkanlıklar edinme yeri olmasının da engelleneceğini belirtti.

Gemlik Belediyesi'nin bu tür çalışmalarla halkın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu ön planda tutarak, ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedeflediği ifade edildi. Deviren, metruk bina yıkımları gibi projelerin yanı sıra, mahallelerdeki diğer altyapı ve çevre düzenlemeleriyle de ilçeyi daha modern ve güvenli bir hale getireceklerinin altını çizdi.