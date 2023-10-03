Bursa'nın Karacabey ilçesinde, belediye tarafından tehlike oluşturan ve çirkin görüntüye neden olan metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Karacabey Belediyesi, muhtarların talepleri doğrultusunda metruk binaların sahipleri ile görüşerek bu zamana kadar 120 metruk binayı yıktı. Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıkım çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Özkan, metruk bina yıkımlarıyla ilgili yıllardır süren çabalarının ilçede sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, yıkılan metruk yapıların yerine, arsa sahipleri yeni bir bina yapana kadar otopark alanları oluşturulduğunu da vurguladı.

Karacabey Belediyesi'nin bu önlemi, ilçenin görüntüsünü düzeltirken aynı zamanda tehlike oluşturan yapıları ortadan kaldırarak güvenliği artırmayı hedefliyor.