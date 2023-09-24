Mustafakemalpaşa ilçesinin Yalıntaş Mahallesi 135'inci Sokak'ta, saat 10.00 sularında meydana gelen acı bir kaza haberi geldi. İddialara göre, hızla seyir halinde olan Ahmet Erdem isimli sürücü, plakasız motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve BUSKİ Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Şantiyesi'nin duvarına çarptı.

Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine ulaşmasıyla yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Ahmet Erdem'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından, Erdem'in cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 69 yaşındaki Ahmet Erdem 2 çocuk babasıydı. Görgü tanıkları motosikletin yola hızlı bir giriş yaptığını belirterek, gazın takılı kalmış olabileceğini ilettiler.

Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.