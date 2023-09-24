Erzurum'un Horasan ilçesinin Haydarlı Mahallesi yol ayrımında sabah saatlerinde meydana gelen kaza, büyük bir facianın eşiğine getirdi. Kanberoğlu Turizm'e ait 61 S 2161 plakalı yolcu otobüsü, Salih Karademir'in kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerine hızla ulaşarak otobüsün camlarını kırarak sıkışmış olan yolcuları kurtardılar.

Ancak bu elim kaza sonucunda Turan Çağrıboğa olay yerinde hayatını kaybederken, Nezahat Bayram ve Nejlem Veliyeva da Horasan Devlet Hastanesi'ndeki tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Yaralanan 21 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.