Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve su tasarrufu sağlayan perlatörlerin ücretsiz dağıtımına başladı.

Ücretsiz dağıtım

Artan kuraklık ve barajlardaki doluluk oranlarının ciddi oranda azalması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, musluklara takılan ve ciddi oranda su tasarrufu sağlayan perlatörlerin ücretsiz dağıtımına başladı. İlk etapta okullara dağıtılan perlatörler, önümüzdeki günlerde diğer tüm kamu kurumlarına ve tüm vatandaşlara da ulaştırılacak.

Önce okullar

Su tasarrufunu teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje, ilk olarak okullarda uygulamaya konuldu. Bursa genelindeki 444 ilkokul, ortaokul ve liseye ücretsiz perlatör dağıtan Büyükşehir Belediyesi, yerleşkelerdeki tüm musluklara aparatın takılmasını sağlayacak. İlk uygulama noktası Nilüfer ilçesinde bir ilkokul olurken, BUSKİ ekipleri okulda gerekli kontrolleri yaptıktan sonra musluklara perlatör montajını gerçekleştirdi.

"Tasarrufu alışkanlık haline getirmek istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de proje kapsamında NOSAB İlkokulu'nu ziyaret ederek okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi. BUSKİ ekipleri tarafından perlatörlerin musluklara takılmasının ardından Başkan Bozbey çeşmeyi açarak parçanın sağladığı tasarrufu gösterdi. Yürütülen projeyle su tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Dünya genelinde yaşanan iklim krizinin etkileriyle birlikte kentimizde de kuraklığı hissetmeye başladık. Bu durum, su tasarrufunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaptığımız çağrılara kulak vererek tasarruf yapan tüm Bursalılara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı duyarlılığı sürdürmeliyiz. Tasarrufu alışkanlık haline getirmek istiyoruz" dedi.

Kent genelinde su tasarrufu sağlamak amacıyla ilk aşamada okullara perlatör takılmaya başlandığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Daha sonra devlet dairelerine ve tüm Bursalıların hanelerine de ücretsiz olarak ulaştıracağız. Böylece hemşehrilerimiz ev ekonomilerine katkı sağlarken çevremiz ve doğamız için de olumlu bir adım atmış olacaklar. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

