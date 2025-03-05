BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, 6-19 Mart'ta her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve çevresinde bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

BUSKİ'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 06 Mart 2025-19 Mart 2025 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."