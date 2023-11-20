Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla etkili bir mücadele için 'Narko Nokta' ve 'Metamfetamin Fotoblok' faaliyetlerini başlattı. Polis ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında, vatandaşlara önemli bilgiler aktardı.

"Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" slogaıyla sahada aktif rol alan polis ekipleri, kentin 14 farklı noktasında 4 bin 144 vatandaşa yönelik broşür dağıtarak, bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşların uyuşturucu konusunda bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri aynı zamanda emniyete ihbarda bulunmanın önemine vurgu yaptı.

Emniyet güçleri, uyuşturucuyla mücadelede toplumun duyarlılığının artırılmasını ve suçun önlenmesini amaçlayan bu tür faaliyetlerle, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.