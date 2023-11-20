Real Madrid Gözlemci Şefi Juni Calafat, Trabzonspor'un 17 yaşındaki yetenekli kalecisi Onuralp Çevikkan için transfer önerisiyle sürpriz bir hamle yaparak kulüp yönetimine rapor sundu. Kadroda genç yeteneklere şans tanımak ve dönüşümü sürdürmek isteyen Real Madrid, Türkiye'nin futbol potansiyeline odaklanıyor.

Sıra Onda!

Real Madrid, Arda Güler transferinden sonra bir kez daha Türkiye'yi keşfetmeye kararlı. Bu kapsamda İspanyol devi Türk futbolseverleri heyecanlandıracak bir sürpriz için harekete geçiyor. Arda Güler'in ardından Real Madrid bu sefer Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı transfer gündemine aldı. Defensa Central'da yer alan habere göre Real Madrid'in scout ekibi, Onuralp Çevikkan için olumlu raporlar sunarak kulübün kısa süre içinde Trabzonspor ile temas kurabileceğini belirtti. Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği Onuralp Çevikkan, A takım kadrosuna zaman zaman dahil olsa da henüz forma şansı bulamadı.