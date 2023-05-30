Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde nazende fasulyenin hasadı yapıldı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi çiftçilerinden Erhan Ekşi, mart ayın başında tarlasına ektiği fasulyeyi ilk kez toplayarak Boyalıca Ürün Toplama Merkezine getirdi. Boyalıca tüccarlarından, Mehmet Yıldız fasulyenin kilosunu 40 liraya satın aldığını ifade etti.

Üreticilerden Erhan Ekşi 2 dönüm tarlasına ektiği nazende fasulyenin fiyatlarından memnun olduğu belirtti. Üreticiler, ünü Türkiye’ye yayılan nazende fasulyenin bu yıl 40 lirayla sezonu açtığını ve fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi. Bu fiyatlardan satılırsa emeğin ve masrafların karşılığını alacaklarını sölyedi.