Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘2025 Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında ‘Piraye için yazılmış: Saat 21-22 Şiirleri’ konulu şiir okumaları düzenlendi.

Şehir Kütüphanesi Üftade Salonu'nda gerçekleşen programa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede, Yazar Atilla Birkiye ve Yazar Turgay Fişekçi tarafından Nâzım Hikmet'in eşi Piraye için Bursa Cezaevi'nde yazdığı şiirlerin ortaya çıkış hikayesi ve şairin Piraye ile olan derin bağı anlatılarak dinleyiciler duygusal bir yolculuğa çıkarıldı.

Nâzım Hikmet’in zorlu koşullarda yazdığı ve aşk, özlem ve umut dolu satırların yer aldığı eserler, katılımcılar tarafından büyük dikkatle dinlendi. Özellikle Piraye için yazılan şiirler, aşkın en saf ve en yüce halini gözler önüne sererek, Bursalılarda derin izler bıraktı.

Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından Atilla Birkiye, Turgay Fişekçi ve Bülent Emin Yarar'a günün anısına hediye takdim edildi.