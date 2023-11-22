Mustafakemalpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye tarafından hazırlanan afişler, tartışmalara yol açtı. Afişlerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasına ünlü sinema oyuncuları ve çizgi film karakterlerinin fotoğrafları yerleştirilmişti. Ancak, afişler sadece bir gün sonra kaldırıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, afişlerin kaldırılmasının sebebini, tepki çektiği için değil, gençlerin ilgisini çekmesi amacıyla 1 günlüğüne asıldığını ifade etti. Belediye, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan afişte, "Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır" yazısıyla dikkat çekmişti. Afişte ayrıca, Hababam Sınıfı filminden Münir Özkul, Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem karakteri, Ertuğrul Bilda'nın Külyutmaz karakteri, Jackie Chan, çizgi film karakterleri Splinter Usta ve Yoda'nın fotoğrafları da yer alıyordu.

Afişlerin bir gün sonra kaldırılmasının ardından, Atatürk'ün kara tahtaya yeni Türk alfabesinin harflerini yazdığı bir fotoğraf içeren yeni bir afiş asıldı.

Başkan Kanar, afişin gençlerin ilgisini çekmesi amacıyla okullara yakın bölgelerde sınırlı sayıda reklam panosuna asıldığını belirtti. Afişlerin tepki çekmesi nedeniyle toplatıldığı iddialarını yalanlayarak, "Atatürk'ün adını duyurmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

“Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve başımızın tacı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özetle; arkadaşlarımız 24 Kasım için iki çalışma planlıyor. Birincisi öğrencilerin dikkatini çekecek bir çalışma ve okullar bölgesinde kullanılacak, diğeri bu hafta billboardlar da yer alan Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı öğretmenler günü kutlaması. Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk’ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz. Olumsuz, olumlu tüm eleştirilere sözümüz yok. Bizim Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize saygısızlığımız söz konusu dahi olamaz. Yine de değerli öğretmenlerimizi kırdıysak özür dileriz. Bu durumdan, çirkin ve pervasızca netice sağlamak isteyenlere ise sözümüz yok”

Başkan Kanar'ın açıklaması şöyle;