AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere değinildi;

"Zonguldak ilimizde 19 Kasım'da meydana gelen kuvvetli yağışların neden olduğu heyelan ve sel afetleri sonrası Karadeniz Ereğli ilçesinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınmıştır. Bölgede yaşanan heyelan ve sel afetleri nedeniyle 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 133 çatı uçması tespit edildiği, Defterdarlık Zarar Tespit Grubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut, 226 iş yeri ve 35 aracın zarar gördüğü, AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandığı, Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördüğü belirlenmiştir. Bu sebeple 22 Kasım tarihinde Karadeniz Ereğli ilçesinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.