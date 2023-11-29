BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Buğday Sokak ve civarında 29.11.2023 ile 10.12.2023 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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Yine Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi 20. Dere sokak ve civarında 29.11.2023 ile 20.12.2023 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
Tedbirli olunması rica olunur.